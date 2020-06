Wirecard stellt Insolvenzantrag

Nachrichtenarchiv - 25.06.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Wirecard meldet Insolvenz an. Nach dem milliardenschweren Bilanzskandal will der Zahlungsdienstleister beim Amtsgericht München einen entsprechenen Antrag stellen. Das hat das Unternehmen aus Aschheim bei München vorhin bekanntgegeben. In der Jahresbilanz von Wirecard fehlen 1,9 Milliarden Euro - der Konzern geht inzwischen davon aus, dass das Geld, das angeblich auf Konten bei zwei philippinischen Banken gelagert war, gar nicht existiert. Firmenchef Braun war vergangene Woche zurückgetreten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm eine falsche Darstellung der Unternehmensbilanzen sowie Marktmanipulation vor. Durch den Verkauf von Aktien hat er in der vergangenen Woche 155 Millionen Euro erlöst.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2020 13:00 Uhr