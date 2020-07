Wirecard: SPD rechnet mit U-Ausschuss

Nachrichtenarchiv - 23.07.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Bilanzskandal beim Finanzdienstleister Wirecard rechnet die SPD fest mit einem Untersuchungsausschuss. Die SPD-Finanzexpertin Kiziltepe sagte im ARD/ZDF-Morgenmagazin, dazu müssten natürlich auch Vertreter des Kanzleramts befragt werden. Ihren Parteikollegen, Finanzminister Scholz, verteidigte sie. Man wolle eine Offenlegung der Vorgänge bis 2015 und da seien noch andere Minister und Staatssekretäre in der Verantwortung gewesen, so Kiziltepe. In der Wirecard-Bilanz fehlen 1,9 Milliarden Euro, das Unternehmen ist inzwischen insolvent. Mittlerweile steht fest, dass sich sowohl das Kanzleramt als auch das Finanzministerium für das Unternehmen eingesetzt hatte.

