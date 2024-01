Wirecard-Prozess verlängert sich um fast ein Jahr

München: Der Wirecard-Prozess könnte fast doppelt so lang dauern wie zunächst erwartet. Das Münchner Landgericht hat mehr als 80 zusätzliche Prozesstage bis Ende des Jahres angesetzt. Das teilte ein Gerichtssprecher mit. Der Prozess gegen den früheren Vorstandschef Markus Braun und weitere Angeklagte läuft bereits seit über einem Jahr. Wirecard war im Sommer 2020 zusammengebrochen, nachdem 1,9 Milliarden Euro nicht auffindbar waren. Laut Anklage existierte das Geld nie. Braun und seinen Komplizen wird Betrug vorgeworfen: Sie sollen als kriminelle Bande Scheingeschäfte vorgetäuscht haben. Die Aufklärung gestaltet sich schwierig, weil sich die Tatorte großenteils in Asien befanden. // STOPP // Das Gericht hatte in den vergangenen Monaten zahlreiche Zeugen aus dem Ausland geladen, die jedoch nicht erschienen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2024 06:00 Uhr