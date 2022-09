Wirecard-Prozess um Milliardenbetrug beginnt in Kürze

Nachrichtenarchiv - 21.09.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Nach einer Entscheidung des Landgerichts München 1 kann der Prozess um den Millardenbetrug des ehemaligen Finanzdienstleiters Wirecard in Kürze beginnen. Die Anklage der Staatsanwaltschaft wurde zugelassen, wie das Oberlandesgericht München mitteilte. Damit kommen Ex-Wirecard-Chef Markus Braun und zwei Ex-Managerkollegen wegen des Verdachts auf gewerbsmäßigen Bandenbetrug vor Gericht. Laut Anklage sollen Braun und Komplizen seit 2015 die Wirecard-Bilanzen gefälscht und Banken so um 3,1 Milliarden Euro geschädigt haben. Im Juni 2020 brach der einstige Dax-Konzern zusammen, einen Monat später nahmen die Behörden Braun in Untersuchungshaft. Der frühere österreichische Milliardär Braun hatte sein Vermögen selbst größtenteils in Wirecard-Aktien angelegt und - wie mehr als 30.000 weitere Anleger - mit der Wirecard-Pleite dieses Anlagevermögen verloren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2022 21:00 Uhr