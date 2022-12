Wirecard-Prozess hat mit Verlesung der Anklage begonnen

Nachrichtenarchiv - 08.12.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der frühere Wirecard-Chef Braun und weitere Vorstandsmitglieder haben nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft über Jahre hinweg die Bilanzen des Dax-Konzerns gefälscht und dazu milliardenschwere Scheingeschäfte erfunden. Zum Prozessauftakt vor dem Münchner Landgericht sagte der Staatsanwalt, die Spitzenmanager hätten sich zu einer Bande zusammengeschlossen, um das Bild einer erfolgreichen Firma vorzutäuschen. In Wirklichkeit habe Wirecard Verluste geschrieben und Kredite gebraucht, um den Kollaps des Unternehmens zu verhindern. Die Verlesung der umfangreichen Anklage gegen den 53-jährigen Braun und zwei weitere frühere Vorstände markierte den Beginn eines Mammutverfahrens, in dem einer der größten Wirtschaftsskandale der bundesdeutschen Geschichte aufgearbeitet werden soll. Der Zusammenbruch des Finanzdienstleisters hatte im Sommer 2020 einen Milliardenschaden verursacht. Braun sitzt seither in Untersuchungshaft. Für den Prozess sind vorerst 100 Verhandlungstage angesetzt; ein Urteil wird erst für 2024 erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2022 16:00 Uhr