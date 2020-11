Wirecard-Gläubigerversammlung mit bis zu 350 Teilnehmern

Frankreich gedenkt der Opfer der Terroranschläge von 2015

Paris: Fünf Jahre nach den Terroranschlägen auf das Konzerthaus Bataclan und weitere Ziele in Paris hat Frankreich an die 130 Todesopfer erinnert. Premierminister Castex legte einen Kranz am Stade de France nieder, das ein Selbstmordkommando während eines Fußballspiels angegriffen hatte. Außerdem nahm er an Schweigeminuten vor Bars und Restaurants teil, die damals ebenfalls Ziel der Anschläge waren. Die Gedenkveranstaltungen fanden wegen der jüngsten Attentate in Paris und Nizza unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Derzeit gilt in ganz Frankreich die höchste Terrorwarnstufe. Der einzige überlebende Attentäter der Anschläge von 2015 sitzt derzeit in Haft, der Prozess soll kommendes Jahr beginnen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2020 12:00 Uhr