Wirecard-Ausschuss geht womöglich weiter

Berlin: Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Skandal wird womöglich fortgesetzt. Der Vorsitzende des Sondergremiums, der AfD-Politiker Gottschalk, sagte im Bundestag, nach der Bundestagswahl im September werde es vermutlich - so wörtlich - einen "Fortsetzungsroman" geben. Es seien viele Fragen offen geblieben - etwa wie die Geheimdienste in den Fall verquickt sind und was die Anti-Geldwäsche-Einheit FIU versäumt hat. Der Untersuchungsausschuss sollte klären, welche Rolle die Regierung und die Behörden im Fall Wirecard gespielt haben. Vertreter mehrerer Fraktionen sprachen von einem kollektiven Aufsichtsversagen. Im vergangenen Jahr war bekannt geworden, dass der Finanzdienstleister Wirecard Luftbuchungen in Milliardenhöhe in seine Bilanzen geschrieben hatte. Im Juni ging das Unternehmen pleite.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.06.2021 18:15 Uhr