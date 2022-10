Wirbelsturm "Ian" sorgt weiter für Stromausfälle und Überflutungen

Immer mehr Krankenhäuser rechnen mit Defiziten

München: Die Defizite bayerischer Krankenhäuser könnten sich in naher Zukunft ausweiten. Die Bayerische Krankenhausgesellschaft hat die Befürchtung geäußert, dass bald nicht mehr nur 60 Prozent der Kliniken Verlust machen, sondern 90 Prozent. Im BR24 "Interview der Woche" sagte Geschäftsführer Engehausen, das liege zum einen an den höheren Kosten für Energie, zum anderen an größeren Aufwendungen für Medizintechnik. Aus anderen Bundesländern gebe es bereits Berichte über kurzfristige Klinikschließungen; so etwas schloss er auch für Bayern nicht aus. Engehausen forderte von der Bundesregierung finanzielle Unterstützung, damit Kliniken nicht ungeordnet in die Pleite rutschen. Bürger und Patienten müssen es nach seinen Worten einsehen, dass Krankenhäuser Abteilungen oder Standorte zusammenlegen. Nur so könne die medizinische Versorgung gewährleistet werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.10.2022 07:15 Uhr