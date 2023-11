Winterwetter sorgt für Probleme in Süddeutschland

Wiesbaden: Der Wintereinbruch hat großen Teilen Süd- und Mitteldeutschlands schwer zu schaffen gemacht. In einer Schule in der Nähe von Wiesbaden mussten Schüler und Lehrer übernachten, sie konnten wegen der Schneemassen nicht nach Hause. Im Taunus knickten viele Bäume unter der Schneelast um, einige Straßen waren unpassierbar. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz starben mindestens zwei Menschen bei Glatteis-Unfällen. In Bayern rückten die Einsatzkräfte vor allem in Unterfranken und in der Oberpfalz aus. Im Spessart mussten ebenfalls umgeknickte Bäume beseitigt werden, hier fällt auch an einigen Schulen der Unterricht aus. In der Oberpfalz versperrte ein querstehender LKW die verschneite A3.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2023 09:00 Uhr