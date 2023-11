Winterwetter macht Süd- und Mitteldeutschland zu schaffen

Frankfurt am Main: Der Wintereinbruch in Hessen macht der Lufthansa auch heute noch zu schaffen. Die Fluglinie teilte mit, dass Verbindungen von und nach Frankfurt entweder Verspätung haben oder auch ganz gestrichen werden. Reisende sollten sich vorab infomieren. Die IT-Störung, die gestern zusätzlich zu Problemen geführt hatte, sei inzwischen aber vollständig behoben, hieß es. Starke Schneefälle sorgte auch andernorts für Schwierigkeiten: In einer Schule in der Nähe von Wiesbaden mussten Schüler und Lehrer übernachten, sie konnten wegen der Schneemassen nicht nach Hause. Im Taunus knickten viele Bäume unter der Schneelast um, einige Straßen waren unpassierbar. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz starben mindestens zwei Menschen bei Glatteis-Unfällen. In Bayern rückten die Einsatzkräfte vor allem in Unterfranken und in der Oberpfalz aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2023 11:00 Uhr