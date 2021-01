Winterwetter lockt viele Bayern in die Berge

München: Wegen des schönen Winterwetters herrscht in Bayern auch heute wieder viel Betrieb an beliebten Ausflugszielen, etwa am Ochsenkopf im Fichtelgebirge oder am Spitzingsee im Landkreis Miesbach. Für viele ist es womöglich die vorerst letzte Möglichkeit für einen Ausflug Richtung Berge, denn ab morgen tritt in Bayern die 15-Kilometer-Regel für die Bewohner von Corona-Hotspots in Kraft. Damit sollen vor allem touristische Tagesausflüge verhindert werden. Überschritten wird der Inzidenzwert von 200 derzeit in 26 bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten. Laut Robert Koch Institut gelten als Corona-Hotspots beispielsweise die Landkreise Berchtesgadener Land, Wunsiedel im Fichtelgebirge und Deggendorf, Passau und Rottal/Inn. Betroffene Städte sind zum Beispiel Weiden, Hof und Coburg, sowie als einzige Großstadt Nürnberg.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2021 14:00 Uhr