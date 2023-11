Winterwetter führt zu Unfällen und Problemen

Würzburg: Der erste Schnee in diesem Winter hat in vielen Teilen Bayerns die Rettungskräfte ausrücken lassen. Am Untermain und im Spessart waren die Feuerwehren im Dauereinsatz, vor allem wegen umgestürzter Bäume. Im Landkreis Main-Spessart fällt heute früh an einigen Schulen der Unterricht aus. In der Oberpfalz brachte der Schnee auf der A3 einen LKW ins Rutschen. Der Laster durchbrach die Leitplanke und kam quer zur Straße zum Stehen - für die Bergungsarbeiten musste die A3 mehr als sechs Stunden gesperrt werden. Auch in Niederbayern gab es mehrere Glatteisunfälle. Es blieb aber bei Blechschäden. Die Polizei ruft Autofahrer auf, sich auf die Winterverhältnisse einzustellen. Im Rheingau-Taunus-Kreis in Hessen sind zeitweise dutzende Fahrzeuge vom Schnee eingeschlossen gewesen - allein bei Eltville mussten rund 100 Menschen aus ihren Wagen gerettet werden. In der Nähe von Wiesbaden mussten zahlreiche Schüler und Betreuer die Nacht in einem Schulgebäude verbringen; eine Heimfahrt mit Schulbussen war nicht möglich gewesen. In Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg kam es auf schneeglatter Straße zu zwei tödlichen Unfällen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2023 07:00 Uhr