Wintervögelzählung startet in Bayern

Nachrichtenarchiv - 06.01.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hilpoltstein: Ab heute werden in ganz Bayern wieder Wintervögel gezählt. Jeder kann bis Sonntag mitmachen und eine Stunde lang vom Balkon aus oder im Park Vögel beobachten. Die höchste Anzahl jeder Art wird notiert und an den Landesbund für Vogelschutz übermittelt. Ihm zufolge sind die Daten wichtig, um Tendenzen im Bestand der heimischen Vogelwelt deutlich zu machen. So werde der Spatz zwar jedes Jahr häufig gesichtet, insgesamt aber zeige sich eine Verkleinerung der Population.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.01.2022 15:00 Uhr