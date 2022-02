Wintersturm legt Teile der USA lahm

Nachrichtenarchiv - 04.02.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Chicago: Durch einen Wintersturm in den USA ist in mehr als 200.000 Haushalten und Geschäften der Strom ausgefallen. Besonders betroffen sind Staaten im Süden und Mittleren Westen, unter anderem Tennessee, Arkansas, Texas und Ohio. Mancherorts waren Stromleitungen vereist, Äste bogen sich unter schwerem Schnee. Landesweit wurden etwa 5.000 Flüge gestrichen. Der Flughafen von Dallas in Texas wurde wegen zugefrorener Landebahnen eine Zeitlang ganz geschlossen. Meteorologen sagten weitere 45 Zentimeter Schnee für den Nordosten der Vereinigten Staaten vorher, zum Beispiel auch für New York.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2022 07:00 Uhr