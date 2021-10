Wintersemester startet wieder mit Vorlesungen und Seminaren

Das Wetter in Bayern: Teils länger trüb, teils sonnig, Höchstwerte 12 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute an den Alpen und in höheren Lagen sonnig, später einige hohe Wolkenfelder. Sonst vielerorts zunächst trüb durch Nebel und Hochnebel bei 12 bis 17 Grad. Morgen und übermorgen in Alpennähe sonnige Abschnitte, sonst bewölkt oder trüb und gebietsweise Schauer. Am Donnerstag kommt noch starker Wind dazu. Die Temperaturen ähnlich wie heute, am Mittwoch etwas wärmer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.10.2021 11:00 Uhr