Winterklausuren von CSU und AfD gehen in Schlussphase

Bad Staffelstein: Die Winterklausurtagungen von CSU und AfD im bayerischen Landtag gehen heute in die Schlussphase. Bei der CSU wird es zum Abschluss der viertägigen Tagung in Kloster Banz unter anderem um Europapolitik gehen. Als Gast wird der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei im Europaparlament erwartet, CSU-Vize Weber. Die AfD-Fraktion will in Schweinfurt über die Ergebnisse ihrer dreitägigen Klausurtagung informieren. Die Grünen starten mit ihrer Klausur heute in München. Sie wollen einen Fokus auf die Wirtschafts- und Energiepolitik legen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2024 06:00 Uhr