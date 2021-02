Wintereinbruch: Tausende Autofahrer stecken seit Stunden fest

Nachrichtenarchiv - 09.02.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bielefeld: Die starken Schneefälle und die Kälte haben in der Mitte Deutschlands auf vielen Autobahnen für kilometerlange Staus gesorgt. Am schlimmsten ist es auf der A2 in Nordrhein-Westfalen. Zwischen Gütersloh und Hannover sitzen seit gestern tausende Menschen mit ihren Autos und Lkws in der Kälte fest. Dort waren mehrere Lastwagen im Schnee steckengeblieben. Inzwischen staut es sich auf insgesamt 70 Kilometern. Helfer versorgen die Menschen mit Decken, Tee und Essen. Die Fahrzeuge können nur nach und nach von der Autobahn abgeleitet werden. Auch bei der Bahn kommt es weiterhin zu Verspätungen und Zugausfällen wegen des Winterwetters.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2021 09:00 Uhr