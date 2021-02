Wintereinbruch sorgt für Unterrichtsausfälle in Nordbayern

München: Nach dem vielen Schnee in Teilen Deutschlands erreicht der Wintereinbruch jetzt auch Bayern. Der Deutsche Wetterdienst warnt gebietsweise vor bis zu 25 Zentimetern Neuschnee innerhalb von zwölf Stunden. Witterungsbedingt entfällt der Unterricht morgen in folgenden Regionen: in Stadt und Landkreis Würzburg, im Landkreis Bad Kissingen und in Stadt und Landkreis Schweinfurt. Im Landkreis Main-Spessart entfallen Unterricht und Notbetreuung. In den Landkreisen Rhön-Grabfeld und Kitzingen sowie wie in Stadt und Landkreis Bamberg findet nur der Distanzunterricht statt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.02.2021 23:00 Uhr