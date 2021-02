Wintereinbruch in Nordbayern sorgt für Unterrichtsausfälle

Nachrichtenarchiv - 07.02.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Nach dem vielen Schnee in Teilen Deutschlands erreicht der Wintereinbruch jetzt auch Bayern. Der Deutsche Wetterdienst warnt gebietsweise vor bis zu 25 Zentimetern Neuschnee innerhalb von zwölf Stunden. In Stadt und Landkreis Schweinfurt, in Stadt und Landkreis Würzburg sowie im Landkreis Bad Kissingen fällt morgen der Unterricht aus. Im Landkreis Rhön-Grabfeld gibt es keinen Präsenzunterricht und keine Notbetreuung - der Distanzunterricht findet aber statt. In der Mitte Deutschlands fielen schon heute binnen weniger Stunden mehr als 30 Zentimeter Schnee, Polizei und Feuerwehr waren im Dauereinsatz. In Nordrhein-Westfalen wurden spiegelglatte Autobahnen gesperrt, es kam zu Hunderten Unfällen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.02.2021 21:00 Uhr