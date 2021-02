Wintereinbruch in der Mitte Deutschlands hat bisher keine dramatischen Folgen

Nachrichtenarchiv - 07.02.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Leipzig: Der angekündigte Wintereinbruch macht derzeit vor allem den Menschen in der Mitte Deutschlands zu schaffen. Neben Schneefall meldet der Wetterdienst auch Sturm und Eis. Im Großraum Leipzig/Halle sind viele S-Bahnen ausfallen, Straßenbahnen haben sich im Neuschnee festgefahren. In Thüringen gibt es Behinderungen durch querstehende Lastwagen auf Autobahnen. Die Bahn meldet Ausfälle im niedersächsischen Regionalverkehr. In Hannover wurde der -S-Bahn-Betrieb bis mindestens 10 Uhr eingestellt. Einige Fernverbindungen hatte die Bahn schon gestern vorsorglich gestrichen. In Nordrhein-Westfalen sind bisher die nördlichen Landesteile betroffen: Im Ruhrgebiet liegt Schnee, Köln und Bonn melden noch Plusgrade.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.02.2021 08:00 Uhr