Wintereinbruch in Bayern führt zu Unfällen

München: Der erste Schneefall in diesem Winter hat in Bayern zu etlichen Unfällen geführt. In der Früh musste beispielsweise die A8 zwischen den Anschlussstellen Bad Aibling und Irschenberg zeitweise voll gesperrt werden. Nach Polizeiangaben geriet ein LKW ins Schleudern, prallte gegen eine Leitplanke und blieb quer auf der Fahrbahn liegen. Bei dem Unfall wurde der Tank stark beschädigt, sodass etwa 400 Liter Diesel austraten. Bei einem Glätteunfall auf der A73 in Oberfranken wurden drei Menschen leicht verletzt. Ein 48-Jähriger hatte die Kontrolle über sein Auto verloren, als er im Landkreis Coburg einen Sattelzug überholen wollte. Das Fahrzeug prallte seitlich in den Laster. Der Sattelzug kam quer über beide Fahrstreifen zum Stehen. Die Autobahn musste in Richtung Suhl für vier Stunden gesperrt werden. Außerdem entstand ein Schaden von über 120.000 Euro.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2023 18:00 Uhr