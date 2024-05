Windparkgegner in Marktl verlassen Podiumsdiskussion mit Aiwanger

Marktl: Bei einem Infoabend mit Wirtschaftsminister Aiwanger zum geplanten Windpark im Landkreis Altötting ist es zu einem Eklat gekommen. Eigentlich sollten bei einer Podiumsdiskussion Gegner und Befürworter des Projektes sprechen. Doch die Bürgerinitiative "Gegenwind Altötting" kritisierte, dass deutlich mehr Befürworter in der Runde säßen und verließ die Veranstaltung. Aiwanger beantwortete stattdessen mit anderen Podiumsgästen die Fragen der anwesenden Bürgerinnen und Bürger. In Marktl gibt es am 9. Juni einen Bürgerentscheid darüber, ob die Marktgemeinde dem Windpark zustimmen soll. In Mehring hatten die Menschen Anfang des Jahres dagegen gestimmt, weshalb die Planungen für die Anlage bereits von ursprünglich 40 auf 27 Windräder verkleinert wurden.

