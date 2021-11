Windkraftausbau an Land kommt offenbar voran

Nachrichtenarchiv - 02.11.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In den ersten neun Monaten des Jahres sind deutlich mehr neue Windkraftanlagen auf dem deutschen Festland ans Netz gegangen als im Vorjahreszeitraum. Nach Angaben der Agentur "Wind an Land" waren es 345 Anlagen, deren Leistung etwa so stark ist wie der gesamte Zuwachs aus dem vergangenen Jahr. Die meisten der neuen Windanlagen stehen in Brandenburg, gefolgt von Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen mit jeweils mehreren Dutzend Neuaufstellungen. Im flächenmäßig größten Bundesland Bayern gingen den Angaben zufolge hingegen nur acht Windkraftanlagen seit Jahresbeginn in Betrieb.

Quelle: BR24 Nachrichten, 02.11.2021 05:00 Uhr