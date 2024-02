Windkraft: Aiwanger trifft Politiker aus Altötting

München: Im Streit über den Windkraftausbau im Landkreis Altötting hat Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger politische Entscheidungsträger aus der Region zum Gespräch eingeladen. Der Freie-Wähler-Chef trifft sich am Nachmittag unter anderem mit seinem Parteikollegen, dem Bürgermeister von Mehring, Robert Buchner. Dort war vor einer Woche ein geplanter Windpark mehrheitlich per Bürgerentscheid abgelehnt worden. CSU-Generalsekretär Huber wirft Aiwanger vor, sich im Vorfeld nicht genügend für das Projekt eingesetzt und einen Termin mit der Bürgerinitiative abgesagt zu haben, um stattdessen an fünf Demonstrationen teilzunehmen. Diesen Einsatz gelte es jetzt nachzuholen, so Huber. Aiwanger selbst erklärte, er sei für das Projekt nicht zuständig gewesen.

