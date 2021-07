Windenergie von der Nordsee wird weniger

Nachrichtenarchiv - 26.07.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bayreuth: Die Windkraftwerke in Deutschland haben im ersten Halbjahr deutlich weniger Strom geliefert als im Vorjahreszeitraum. Als Grund nannte der Netzbetreiber Tennet Flautephasen. Das mache sowohl den Anlagen an Land zu schaffen, als auch an Nord- und Ostsee, hieß es. Insgesamt steigt jedoch der Anteil an Windenergie: Schon heute wird in Deutschland 25,6 Prozent mehr Strom aus Wind gewonnen, als aus Kohle. Dort liegt der Anteil bei 24,8 Prozent.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.07.2021 12:00 Uhr