Windenergie in der Nordsee soll boomen

Meldungsarchiv - 24.04.2023 22:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Ostende: Deutschland und acht andere Staaten wollen mehr Windkraftanlagen in der Nordsee bauen. Energieminister Habeck und seine Kollegen unterzeichneten beim sogenannten "Nordsee-Gipfel" in der belgischen Stadt Ostende eine Erklärung, nach der bis 2050 mindestens 300 Gigawatt aus Offshore-Windenergie erzeugt werden sollen. Das ist ein Vielfaches der jetzigen Strom-Menge. Zugleich soll die Produktion von grünem Wasserstoff ausgebaut werden. Kanzler Scholz will, dass Deutschland bis Ende des Jahrzehnts seine Windkraftleistung in der Nordsee mehr als verdreifacht. Frankreichs Präsident Macron betonte, der Ausbau der Windenergie stärke die Souveränität Europas. Der niederländische Ministerpräsident Rutte mahnte eine Balance von Energieerzeugung, Fischfang und Natur an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2023 22:00 Uhr