Wind facht Waldbrand in Jüterbog weiter an

Meldungsarchiv - 05.06.2023 10:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Jüterbog: Der Waldbrand in Brandenburg hat sich ausgeweitet. Eine Sprecherin der Stadt Jüterbog, südlich von Berlin, sagte am Morgen, durch auffrischenden Wind habe sich die betroffene Fläche beträchtlich vergrößert. Zusätzlich alarmierten Feuerwehrleuten sei es mittlerweile aber gelungen, einen Schutzstreifen zu errichten und eine weitere Ausbreitung zu stoppen. Mit einer Drohne soll nun herausgefunden werden, wie groß das Waldbrandgebiet mittlerweile ist. Gestern war bereits eine Fläche in der Größe von etwa 200 Fußballfeldern betroffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2023 10:00 Uhr