Will Smith und Jessica Chastain gewinnen Oscars als beste Hauptdarsteller

28.03.2022 05:30 Uhr

Los Angeles: Will Smith hat den Oscar als Bester Hauptdarsteller gewonnen - für seine Rolle im Film "King Richard". Der handelt vom Aufstieg der Williams-Schwestern im Tennis. Als beste weibliche Hauptdarstellerin wurde Jessica Chastain geehrt. Die 45-jährige US-Amerikanerin erhielt die Auszeichnung für ihre Rolle in "The Eyes Of Tammy Faye". Zum zweiten Mal in Folge wurde eine Frau für die beste Regie ausgezeichnet - Jane Campion nämlich für "The Power of the Dog". Und es gibt auch zwei Deutsche Preisträger: Komponist Hans Zimmer und Gerd Nefzer für die visuellen Effekte in Dune, einem Sience Fiction Film.

28.03.2022 05:30 Uhr