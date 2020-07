Wilhelm hört als BR-Intendant auf

Nachrichtenarchiv - 10.07.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Bayerische Rundfunk bekommt in rund einem halben Jahr einen neuen Chef. BR-Intendant Wilhelm gab bekannt, dass er nach zehn Jahren an der Spitze nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Wer ihn ablöst, entscheidet der Rundfunkrat Mitte Oktober. Zu seiner eigenen beruflichen Zukunft sagte Wilhelm nichts. In seinen zwei Amtszeiten trieb der heute 59-Jährige den Ausbau der Online-Angebote sowie die regionale Berichterstattung des Bayerischen Rundfunks voran.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2020 17:00 Uhr