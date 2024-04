Wildschwein randaliert in Gaststätte bei Coburg und verletzt 64-Jährigen

Mitwitz: Ein Wildschwein hat in einem Restaurant im Landkreis Kronach für Chaos gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, war das Tier in Mitwitz in den vollbesetzten Wintergarten einer Gaststätte gelangt. Es rannte Tische um, verletzte sich an einer zerbrochenen Glasfront und verteilte das Blut im gesamten Wintergarten. Ein 64-Jähriger wurde umgerannt und leicht verletzt, bevor das Wildschwein den Weg nach draußen fand. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Am Nachbar-Anwesen beschädigte ein weiteres Wildschwein einen Gartenzaun. Die Suche nach beiden Tieren blieb erfolglos.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.04.2024 10:15 Uhr