Wilders verzichtet auf Amt des Premierministers der Niederlande

Den Haag: In den Niederlanden wird der Rechtspopulist Wilders nicht nächster Regierungschef. Er könne nur Premier werden, wenn alle Parteien in der Koalition dies unterstützten, erklärte Wilders. Das hätten sie aber nicht. Bei der Parlamentswahl im November war Wilders mit seiner Anti-Islam-Partei PVV stärkste Kraft geworden. Seitdem versucht er, eine Regierung zu bilden. Derzeit laufen Gespräche mit drei konservativen Parteien. Einem Medienbericht zufolge ist nun im Gespräch, dass die Parteispitzen im Falle einer Regierungsbildung normale Abgeordnete bleiben. Wilders hatte im Wahlkampf angekündigt, jegliche Einwanderung zu stoppen, niederländische Zahlungen an die EU zu kürzen und Waffenlieferungen an die Ukraine zu beenden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.03.2024 21:00 Uhr