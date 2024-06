Wikileaks-Gründer Julian Assange ist auf freiem Fuß

London: Das juristische Tauziehen um den Wikileaks-Gründer Julian Assange ist offenbar zu Ende. Wie die Enthüllungsplattform mitteilte, kam der 52-Jährige nach fünf Jahren Haft in London frei. Den Angaben zufolge ist er bereits aus Großbritannien ausgereist. Wie es heißt, ging dem eine Einigung mit den US-Behörden voraus. Demnach ist geplant, dass sich Assange schuldig bekennt, geheime Informationen über die Landesverteidigung veröffentlicht zu haben. Der Australier soll morgen vor einem Bundesgericht auf einer US-Inselgruppe im Pazifik erscheinen und dort eine entsprechende Erklärung abgeben. Anschließend könnte er zu 62 Monaten Haft verurteilt werden, die er aber bereits in Großbritannien verbüßt hat. Assange wird in den USA beschuldigt, vertrauliche Dokumente über militärische und diplomatische Aktivitäten der USA veröffentlicht zu haben. Die Papiere enthielten brisante Informationen über die Kriege im Irak und in Afghanistan, unter anderem über die Tötung von Zivilisten und die Misshandlung von Gefangenen durch US-Militärangehörige.

