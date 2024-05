Wikileaks-Gründer Assange darf Berufung einlegen

London: Wikileaks-Gründer Assange darf Berufung gegen seine drohende Auslieferung in die USA einlegen. Das entschied der Londoner High Court. Washington wirft ihm vor, geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen, veröffentlicht und damit das Leben von US-Informanten in Gefahr gebracht zu haben. Inhaltlich ging es bei der Gerichtsentscheidung darum, ob sich Assange in den USA als ausländischer Staatsbürger auf das Recht der Meinungsfreiheit berufen kann und ob ihm die Todesstrafe droht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.05.2024 23:00 Uhr