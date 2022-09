Wiesnwirte ziehen zum Festgelände

Nachrichtenarchiv - 17.09.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Die Anteilnahme der Menschen am Tod der britischen Königin Elisabeth II. ist ungebrochen. Bis zu 22 Stunden betrug zwischenzeitlich die Wartezeit, um den geschlossenen Sarg in Westminster Hall zu sehen. Er ist noch bis Montag für die Öffentlichkeit zugänglich. Gestern Abend hielten König Charles III. und seine Geschwister eine Totenwache, heute werden die Enkel der Queen erwartet, um ihr die letzte Ehre zu erweisen. Höhepunkt der Trauerfeierlichkeiten ist am Montag das Staatsbegräbnis, zu dem sich Hunderte gekrönte Häupter, Staatschefs und Würdenträger angekündigt haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2022 10:00 Uhr