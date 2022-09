Wiesnwirte ziehen zum Festgelände

Nachrichtenarchiv - 17.09.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Vor Beginn des Oktoberfests haben sich an den Eingängen bereits Warteschlangen gebildet. Bei kaltem Herbstwetter strömten am Morgen zahlreiche Menschen in Tracht in Richtung Festgelände, um den Einlass abzuwarten. Am Mittag soll Oberbürgermeister Reiter nach zwei Jahren Corona-Pause zum ersten Mal wieder das größte Volksfest der Welt eröffnen. Zuvor beginnen die Feierlichkeiten mit dem Einzug der Wiesnwirte und Brauereien. Die blumengeschmückten Kutschen, Festwagen, Musikkapellen und Prachtgespanne der Brauereien wollen sich um Viertel vor elf in Richtung Theresienwiese in Bewegung setzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2022 10:00 Uhr