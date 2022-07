Wiesn-Wirte haben Masskrug vorgestellt

Ukraine wirft Russland Angriffe auf Wohngebiete vor

Charkiw: Die Ukraine wirft Russland vor, in der zweitgrößten Stadt des Landes zivile Gebäude angegriffen zu haben. Nach Angaben des zuständigen Gouverneurs wurden in Charkiw unter anderem eine Schule und ein Wohnhaus durch Raketenangriffe zerstört. Mindestens sechs Menschen sind laut Staatsanwaltschaft getötet und mehr als 30 verletzt worden. In Tschassiw Jar weiter südlich in der umkämpften Region Donezk suchen Rettungskräfte nach dem Beschuss eines fünfstöckigen Wohnhauses weiter nach Überlebenden. Nach ukrainischen Angaben kamen bei dem Angriff am Wochenende mindestens 19 Menschen ums Leben. Russland behauptet in beiden Fällen, nur militärische und keine zivilen Ziele angegriffen zu haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.07.2022 15:00 Uhr