Wiesn und Gillamoos finden heuer nicht statt

21.04.2020 14:00 Uhr

München: In diesem Herbst wird es kein Oktoberfest in der Landeshauptstadt geben. Das haben Münchens Oberbürgermeister Reiter und Ministerpräsident Söder heute bekanntgegeben. Reiter sprach von einem emotional schwierigen Moment und Söder bezeichnete es als unglaublich schade, ein Fest dieser Größe bedeute aber eine zu hohe Gefahr. Söder sagte, auch andere Volksfeste in diesem Zeitraum seien betroffen. Das bedeutet, das auch der Gillamoos in Abensberg in diesem Jahr nicht stattfindet. Das hat die Stadt auf ihrer Homepage bestätigt. Die Absage des Oktoberfests trifft auch die Gastronomie und die Hotellerie hart. Der Landesgeschäftsführer des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands, Geppert, fordert deshalb, für die Branche einen Rettungsfonds einzurichten und die Umsatzsteuer zu reduzieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2020 14:00 Uhr