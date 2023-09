Wiesn friedlich gestartet

München: Polizei und Sanitätsdienst sind zufrieden mit dem Start des Oktoberfestes. Obwohl der Andrang in diesem Jahr wegen des sonnigen Wetters besonders groß war, kam es nur zu kleineren Gewaltdelikten. Die Sanitätsstation musste dreieinhalb Stunden nach dem Anstich des ersten Fasses den ersten Betrunkenen behandeln, deutlich später als in den Vorjahren. Bis zum frühen Abend waren rund 500 Patienten in Behandlung, darunter auch wegen Platz- und Schürfwunden sowie Kreislaufbeschwerden. Das alles sei im „Normalbereich“, so der Sanitätsdienst. Um 12 Uhr hatte Oberbürgermeister Reiter mit zwei Schlägen das erste Fass Bier angezapft und damit die Wiesn eröffnet. Am Abend malte der ehemalige deutsche Meister im Motorkunstflug, Sascha Odermann, in drei Kilometern Höhe ein riesiges Herz an den Oktoberfesthimmel.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.09.2023 23:15 Uhr