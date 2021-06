Wiesn 2022 soll stattfinden

Nachrichtenarchiv - 10.06.2021 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Im kommenden Jahr soll die Wiesn in jedem Fall wieder stattfinden. Das hat Oberbürgermeister Reiter am Abend in seiner Online-Sprechstunde angekündigt. Er will sich noch in diesem Sommer mit Fachleuten zusammensetzen und ein Sicherheitskonzept erstellen. Dazu gehört nach seinen Worten auch ein digitaler Corona-Impfpass. Reiter betonte, zwei Jahre ohne Oktoberfest seien genug. "Nicht, dass ich das Anzapfen noch ganz verlerne", scherzte er.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.06.2021 20:15 Uhr