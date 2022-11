Wiesenbesitzer im Raum Garmisch klagen gegen Unesco-Bewerbung

Kurzmeldung ein/ausklappen G7-Justizminister beraten über Kriegsfolgen in der Ukraine

Berlin: Die Justizminister der G7-Staaten beraten heute in Berlin über die Verfolgung russischer Kriegsverbrechen in der Ukraine. Die ukrainischen Behörden haben tausende mutmaßliche Fälle erfasst. An dem Treffen nehmen auch der ukrainische Generalstaatsanwalt Kostin und der ukrainische Justizminister Maljuska teil. Maljuska fordert außerdem Entschädigungszahlungen von Russland für die zerstörte Infrastruktur in der Ukraine. Dazu will er auf eingefrorene russische Gold- und Finanzreserven zugreifen, die auf Konten ausländischer Nationalbanken liegen. Der Funke-Mediengruppe sagte Maljuska, diese circa 300 Milliarden Dollar sollten in die Ukraine transferiert werden. Allein für zerstörte Gebäude und Straßen brauche sein Land 150 Milliarden Dollar. Dazu kämen der wirtschaftliche Schaden sowie die Kosten für Verletzte, Kriegsopfer und ihre Familien.

