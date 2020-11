Wiener Polizei nimmt erste Verdächtige aus Umfeld des mutmaßlichen Attentäters fest

Erstes Ergebnis bei US-Wahl liegt vor

Washington: Die ersten Entscheidungen der US-Präsidentenwahl sind gefallen: Der Demokrat Biden hat die Abstimmung in dem kleinen Örtchen Dixville Notch in New Hampshire gegen Amtsinhaber Trump gewonnen. Im Nachbarort Millsfield setzte sich Trump durch. Die dortigen Wahllokale öffnen aufgrund einer jahrzehntelangen Tradition bereits um Mitternacht. Die Resultate aus den Dörfern spiegeln allerdings nicht immer wider, wer am Ende tatsächlich Präsident wird. - Der Ausgang der Wahl könnte erst in einigen Tagen feststehen. Umfragen sehen Biden vor Trump. - Bundesaußenminister Maas sprach von einem richtungsweisenden Votum für die Rolle der USA in der Welt. Mit Blick auf das angespannte Verhältnis beider Staaten sagte er dem Redaktionsetzwerk Deutschland: "Wir wollen die Brücke über den Atlantik erneuern."

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2020 08:00 Uhr