Wiener Gericht verlängert U-Haft von René Benko

René Benko bleibt in Untersuchungshaft. Das hat das Landgericht Wien entschieden. Die Behörden sehen unter anderem weiterhin einen dringend Tatverdacht. Spätestens in zwei Monaten muss erneut über die Verlängerung entschieden werden. Benko sitzt seit Januar in U-Haft. Die Behörden verdächtigen den 47-jährigen Unternehmer der Untreue, des Betrugs und des Bankrotts.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.05.2025 18:45 Uhr