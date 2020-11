Wiener Anschlag war vermutlich Tat eines Einzeltäters

Nachrichtenarchiv - 04.11.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Die Behörden in Österreich gehen davon aus, dass es sich beim Attentäter vom Montagabend um einen Einzeltäter gehandelt hat. Diese Informationen hätten sich erheblich verdichtet, so Polizeichef Ruf im ORF. Dennoch habe man die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt. Zudem wurden im Zusammenhang mit dem Anschlag 16 Personen festgenommen, zwei davon in der Schweiz. Bundeskanzler Kurz forderte von der EU mehr Engagement im Kampf gegen Islamismus. Im Gespräch mit der Tageszeitung "Welt" sprach Kurz wörtlich von "falsch verstandener Toleranz". Diese müsse jetzt ein Ende haben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2020 09:00 Uhr