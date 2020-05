Wien und Berlin vereinbaren stufenweise Grenzöffnung bis Mitte Juni

Nachrichtenarchiv - 13.05.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesinnenminister Seehofer will sich in einer halben Stunde zum weiteren Vorgehen bei den Kontrollen an der Grenze zu Österreich äußern. Die Regierung in Wien hatte in der Früh verlauten lassen, dass die Grenze am 15. Juni wieder komplett geöffnet werden soll. Schon ab übermorgen werde es nur noch stichprobenartige Kontrollen geben. Nach Angaben des österreichischen Bundeskanzleramts ist dieser zweistufige Prozess mit Kanzlerin Merkel und Innenminister Seehofer abgesprochen. In der Alpenrepublik hofft man vor allem auf zahlreiche Touristen aus Deutschland im Sommer. An einigen bayerischen Grenzübergängen nach Österreich sind die Kontrollen bereits heute gelockert worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2020 11:00 Uhr