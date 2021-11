Wien strebt landesweiten Lockdown für Ungeimpfte an

Nachrichtenarchiv - 12.11.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Am Sonntag wird in Österreich über den Lockdown für Ungeimpfte entschieden. Kanzler Schallenberg sagte, mit Blick auf die stark ansteigenden Corona-Infektionszahlen sei es nicht vernünftig, weiter abzuwarten. Die Behörden in Österreich verzeichneten heute eine Sieben-Tage-Inzidenz von 780. Schallenberg sagte, es sei den Geimpften nicht zuzumuten, in einen weiteren Lockdown für alle zu gehen. Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen stuft die Bundesregierung ab Sonntag fast ganz Österreich sowie Tschechien und Ungarn als Corona-Hochrisikogebiete ein. Wer von dort einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach der Einreise mit einem negativen Test davon befreien.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2021 21:00 Uhr