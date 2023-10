Wiedergewählter Söder sagt Antidemokraten den Kampf an

München: Nach seiner Wiederwahl zum bayerischen Ministerpräsidenten hat CSU-Chef Söder allen Antidemokraten den Kampf angesagt. Söder erklärte, die Demokraten seien in der Mehrheit und davon überzeugt, dass sie Land und Verfassung schützen wollen. An die AfD richtete Söder wörtlich die Aufforderung: "Machen Sie Ihre Arbeit. Verschonen Sie uns aber bitte mit völkischen Verschwörungstheorien!" Der Regierungschef nannte die AfD die vom Gedankengut her älteste Partei. Sie dresche Parolen von vor 100 Jahren. Zuvor hatte AfD-Fraktionschefin Ebner-Steiner die Migrationspolitik der Staatsregierung kritisiert und Impfungen als lebensgefährlich bezeichnet. Söder war am Vormittag im Landtag mit 120 gegen 76 Stimmen wiedergewählt worden.

