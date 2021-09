Wiedererföffnung der Deutschen Botschaft in Libyen

Nachrichtenarchiv - 10.09.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tripolis: Sieben Jahre nach der Schließung hat Bundesaußenminister Maas die deutsche Botschaft in Libyen wiedereröffnet. Mit dem Schritt wolle Deutschland zeigen, dass es ein engagierter Partner Libyens sei und auch bleibe, sagte Maas in der Hauptstadt Tripolis. Maas verwies auf die Fortschritte in dem Land, etwa die weitgehend stabile Waffenruhe und die Einsetzung einer Übergangsregierung.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.09.2021 02:00 Uhr