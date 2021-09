Wiederaufbau der Notre Dame kann beginnen

Laschet und Baerbock ziehen Mali-Einsatz in Zweifel

Berlin: Immer mehr Politiker zweifeln am Einsatz der Bundeswehr im westafrikanischen Mali. So sagte etwa der Unions-Kanzlerkandidat Laschet der "Welt am Sonntag", sollten tatsächlich russische Söldner in den Konflikt verwickelt sein, stelle das die Grundlagen des Einsatzes in Frage. Grünen-Kandidatin Baerbock erklärte in der "Augsburger Allgemeinen", wenn sich die Vorwürfe bewahrheiteten, müsse die Ausbildung des malischen Militärs ausgesetzt werden. Zuvor hatte bereits Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer betont, dass der Einsatz von Söldnern nicht mit den Zielen der internationalen Truppen in dem Land in Einklang stünde. Derzeit sind etwa 1.200 Bundeswehrsoldaten im Rahmen einer Ausbildungsmission in Mali. Nach jüngsten Erkenntnissen verhandelt die neue, durch einen Putsch an die Macht gekommene Regierung dort aber auch mit russischen Söldnern über die Ausbildung des Militärs.

Quelle: BR24 Nachrichten, 18.09.2021 12:45 Uhr