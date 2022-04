Wieder Zusammenstöße vor den Freitagsgebeten in Jerusalem

Nachrichtenarchiv - 22.04.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Jerusalem: Vor den Freitagsgebeten hat es rund um den Tempelberg wieder Zusammenstöße gegeben. Nach Steinwürfen von Palästinensern ist die israelische Polizei am Morgen erneut auf das Gelände der Jerusalemer Al-Aksa-Moschee vorgerückt. Laut Augenzeugen versuchten die Beamten mit Gummigeschossen und Blendgranaten die Attacken einzudämmen. Nach Angaben des palästinensischen Roten Halbmondes wurden mindestens 27 Palästinenser verletzt. Im Lauf des Tages werden zu den Freitagsgebeten Zehntausende Muslime erwartet. Die Al-Aksa-Moschee gilt als das drittwichtigste Heiligtum des Islam und steht an der Stelle des in der Antike zerstörten jüdischen Tempels.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 22.04.2022 10:00 Uhr