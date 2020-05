Wieder weniger Corona-Todesfälle in Italien als vor der Ausgangssperre

Nachrichtenarchiv - 03.05.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Die Zahl der neuen Corona-Todesfälle in Italien ist auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Ausgangsperre gefallen. Wie die italienische Behörden bekanntgaben sind binnen 24 Stunden 174 Menschen an den Folgen einer Covid-19 Erkrankung gestorben. Gestern waren es noch 474. Italien hat mit fast 29.000 Todesfällen insgesamt aber immer noch nach den USA weltweit die zweitmeisten Opfer zu verzeichnen. Ab Morgen soll die landesweite Ausgangssperre erstmals seit 9. März gelockert werden. So dürfen unter anderem Profi-Sportler wieder trainieren. Bei Mannschaftssportarten muss jedoch weiterhin ein Mindestabstand von zwei Metern eingehalten werden. Mehrere Fußballclubs haben angekündigt, ihre Spieler bereits morgen einzeln wieder zum Training zu schicken. Wann und ob die italienische Meisterschaft weitergespielt werden kann, ist jedoch unklar.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.05.2020 20:00 Uhr